Via all’affidamento dei lavori  per la circonvallazione sud-est 

Via a Serramanna alla procedura di l’affidamento dei lavori per completare la circonvallazione sud-est. La deliberazione dell’area Tecnica comunale, che indice la procedura negoziata sul portale telematico Sardegna Cat, è il passo decisivo per individuare chi eseguirà i lavori per 680.783 euro, finanziati con 380.783 euro da fondi comunali e 300mila dalla Regione.

Il progetto, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, riguarda il completamento della circonvallazione sud-est, che consentirà di allontanare il traffico, soprattutto dei mezzi pesanti, dal centro abitato. Da corso Repubblica a corso Europa, passando per la nuova rotatoria nel primo tratto della Provinciale 54 Serramanna-Nuraminis e viale Cimitero: è il percorso della circonvallazione, che bypassa il centro cittadino, da un lato all’altro delle statale 196 dir. Una valida alternativa alla circonvallazione sud-ovest, realizzata anni fa.

A Serramanna l’opera è molto attesa perché riguarda un punto critico della circolazione urbana del paese, molto trafficato e insidioso, teatro in passato di diversi incidenti, uno dei quali era costato la vita a un pensionato: era rimasto ucciso qualche anno fa nello scontro con un’auto mentre con la sua bicicletta si apprestava ad attraversare il pericoloso crocevia. La realizzazione della rotatoria tra la Sp 54 e viale Cimitero è un’opera attesa da circa vent’anni. I primi progetti risalgono ai primi anni Duemila e le operazioni erano anche avviate e poi interrotte.

