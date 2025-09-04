Via alla velostazione con le bici per tutti 

Olbia scalda i muscoli per la Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre, importante campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. Tanti gli appuntamenti in programma, organizzati dalle associazioni del territorio, con capofila il laboratorio Hub.Mat, e dal Comune di Olbia. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare all'iniziativa, lanciata qualche mese fa, per incentivare gli spostamenti sostenibili, a piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici, in cambio di “buoni mobilità” da spendere sul trasporto pubblico locale: attraverso una piattaforma ad hoc è possibile monitorare i tragitti e calcolare la CO2 risparmiata. I risultati saranno presentati nel corso dell'European mobility week, durante la quale saranno illustrati anche gli esiti del monitoraggio sulla qualità dell'aria elaborati sui dati rilevati dagli studenti delle scuole superiori della città che hanno aderito all'iniziativa del progetto Mezzo (½), nato nel 2023 per condividere opportunità di mobilità dolce. Al claim Mobilità per tutti dell'edizione 2025 della Settimana europea per la mobilità, Olbia risponde con il parco macchine di Mezzo (½), cargo bike e tandem per chi non può pedalare da solo, in giro per la città da due anni, e che si potranno noleggiare nella nuova velostazione, di cui è prevista l'inaugurazione il 21 settembre: allestita nella stazione Olbia Terranova, in collaborazione con Rfi, la ciclostazione acquistata dal Comune, sarà un nodo strategico per l'intermodalità negli spostamenti, anche in vista del collegamento ferroviario con il Costa Smeralda.(t.c.)

