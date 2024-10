Via alla sterilizzazione di cani e gatti 

C’è tempo fino alle 13 del 15 novembre per le domande per i contributi per la sterilizzazione di cani e gatti femmina. Gli interessati dovranno presentare all'ufficio protocollo la domanda sulla base del modello disponibile nel sito istituzionale. Gli interventi di sterilizzazione dovranno essere effettuati entro il 15 dicembre. Le domande possono essere consegnate a a mano all’Ufficio reception del Comune tutti i giorni dalle 11 alle 13, inviate via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mogoro.or.it o per raccomandata. ( s.c. )

