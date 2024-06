Via alla stagione, in campo tre squadre rossoblù 

Parte la stagione del Cagliari Beach Soccer, unico club sardo nei tornei nazionali e internazionali. Con una novità di spessore: per la prima volta un’allenatrice, Alejandra Argento, guiderà una squadra maschile di beach soccer in Italia. Lo farà dirigendo anche la formazione femminile, che un anno fa ha portato alla vittoria in Coppa Italia e al secondo posto in campionato. «Una sfida molto bella e intensa», ha detto ieri nella presentazione, «sono molto grata alla società per l’opportunità. La rosa è completa e competitiva, speriamo in un anno pieno di successi».

Le gare

Il Cagliari BS giocherà con la squadra maschile, femminile e Under20. Quest’ultima aprirà il suo campionato domani (16,30) a Viareggio con la Lazio. Le ragazze partono dall’Euro Winners Cup a Nazaré in Portogallo, la maschile dal 20 con la Serie A Poule Promozione. Le tre formazioni rossoblù giocheranno senza sosta sino alle finali dei campionati, 8-10 agosto, la femminile a settembre farà anche il Mundialito ad Alghero. «Dalla nascita nel 2018 siamo l’unico club sardo nel beach soccer nazionale», ricorda il presidente Manuel Perra, «negli anni ci siamo sempre più strutturati, vincendo un titolo: cerchiamo di portare Cagliari e la Sardegna in giro per l’Italia e non solo».