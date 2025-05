Via alla stagione estiva nelle spiagge premiate con la Bandiera Blu 

Parte in anticipo la stagione estiva nelle spiagge di Sant’Antioco. In particolare le due che anche quest’anno si fregiano della Bandiera Blu sono aperte già dalla settimana di pasqua.

«In prima battuta siamo intervenuti a Cala Sapone - ha detto il sindaco Ignazio Locci - perché con le alluvioni che ci sono state a ottobre scorso, c’era bisogno di intensificare gli interventi. Abbiamo risolto delocalizzando la posidonia spiaggiata e pulendo l’arenile. A Maladroxia e Coaquaddus invece, sono già attivi tutti i servizi e noi interveniamo puntualmente. I bagni sono aperti e utilizzabili. Diciamo che siamo partiti normalmente per la stagione balneare». Una stagione che a differenza dei decenni scorsi, + cominciata con il potenziamento dei voli in concomitanza con l’arrivo di pasqua. Importanti novità anche per la pulizia delle spiagge. «Questa settimana – dice Locci – ci consegnano una terna che sarà utilizzata per delocalizzare la posidonia. Stiamo programmando un importante intervento su Calalunga. Chiedo la collaborazione e il buon senso di tutti. Non sarebbe male portarsi a casa qualche rifiuto».

