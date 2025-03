Via alla sostituzione della vecchia condotta: traffico in tilt e aziende senz’acqua corrente 

Giornata difficile per i residenti e per le aziende nella zona di viale Marconi, che per lavori a una condotta sono rimaste ieri senz’acqua corrente per molte ore. Abbanoa ha dovuto interrompere il flusso in tutte le utenze lungo viale Marconi dall’uscita di Cagliari in direzione di Quartu, con l’eccezione della sede dei Vigili del fuoco, alimentata direttamente dalla condotta principale.

Abbanoa ha avviato i lavori preparatori per la sostituzione integrale della condotta di attraversamento del canale di Terramaini nello svincolo tra i ponti di via Mercalli e viale Marconi. Ieri l’impresa ha iniziati a realizzare una condotta provvisoria in bypass che consente, già nell’immediato, di dismettere la vecchia tubatura che ha molte perdite e allo stesso tempo di garantire l’erogazione alle utenze oltre i ponti.

Il Gestore unico ha chiesto un’accelerazione sui tempi di consegna dei materiali che serviranno a realizzare la nuova linea di attraversamento del canale: sei grandi tubature d’acciaio lunghe ciascuna dodici metri, più i pezzi speciali di ancoraggio e collegamento alle condotte presenti su entrambi i versanti del ponte. Il materiale dovrebbe arrivare già a metà della prossima settimana.

