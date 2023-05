Via alla selezione delle coppie per il Matrimonio mauritano 

Quest'anno la tradizione nuziale del Matrimonio mauritano, che dal lontano 1968 celebra le nozze dei “maurreddus” (così venivano chiamate le genti del Sulcis), tornerà ad essere festeggiata la prima domenica d’agosto.

Così è stato fino a qualche anno fa, mentre lo scorso anno, la cerimonia si era svolta in luglio: «L’obiettivo per quest’anno, in realtà – spiega il presidente della Pro Loco Paolo Atzeni – sarebbe dovuto essere quelli di riportare la festa delle nozze con gli abiti della tradizione al mese di giugno, esattamente come accadeva dagli anni ‘60. Purtroppo per questioni organizzative si è dovuta ripristinare la vecchia data».

Alcune settimane fa era stato lanciato l’invito ai futuri sposi per le candidature delle coppie: «Ne sono arrivate diverse, tutte dai paesi limitrofi – continua il presidente Atzeni - la settimana prossima quasi sicuramente termineremo la selezione e sveleremo i nomi dei futuri sposi che saranno protagonisti del Matrimonio mauritano 2023».

L'unico problema per l'evento è purtroppo legato ai finanziamenti che dalla Regione Sardegna non arrivano più: in questi ultimi anni, l'evento è stato finanziato esclusivamente dalle risorse della Pro Loco e dai fondi erogati dal Comune di Santadi: «Ma realizzeremo comunque un bell’evento – promette Atzeni – e la festa in agosto darà modo a tanti emigrati di rientrare in paese per le ferie e assistere alla manifestazione».