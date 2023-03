Via alla rivoluzione dei rioni San Simplicio e Gregorio 

Entro due mesi, “Olbia: ambiente e abitare al centro”, ambizioso programma dell'amministrazione comunale per rivoluzionare forme, spazi e relazioni dei quartieri San Simplicio e Gregorio, diventa un progetto definitivo. Ieri, è stato affidato, per un milione e mezzo di euro, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del maxi intervento, ammesso al finanziamento ministeriale del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - Pinqua. «Con l'aggiudicazione della progettazione, da semplice idea di Piano innovativo nazionale Pinqua, il progetto diventa un atto concreto e ci auguriamo che entro dicembre prossimo si possa bandire la gara per l'affidamento dei lavori, aprendo contemporaneamente sette cantieri, tanti quanti sono gli ambiti di intervento, per consegnare alla città spazi e immobili riqualificati entro marzo 2026», dice l'assessore all'Urbanistica, Bastianino Monni.

Gli interventi

Sette macro interventi coordinati, della portata di 19 milioni di euro, finanziati per 14 milioni dal ministero delle Infrastrutture e per 5 milioni dalla Regione, con fondi Area, per trasformare le strade in luoghi da abitare, riqualificare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale e rifunzionalizzare gli edifici pubblici dismessi. Senza consumo di suolo, recuperando parchi e verde, senza trascurare la vulnerabilità dei rioni dal punto di vista idrogeologico per la loro posizione al confine con il Rio Gadduresu, i cui argini potrebbero diventare spazi da vivere, e nell'ottica della sostenibilità e dell'inclusione, rigenerando il tessuto socio-economico. Circa 37 alloggi di edilizia sociale, dislocati tra via Salvatore Petta e via Andrea Doria, la trasformazione in foresta urbana delle zone attraversate dal Rio Gadduresu, all'altezza di via Duca d'Arezzo, e in parco urbano dell'area adiacente alla scuola Santa Maria, la cui riqualificazione sarà funzionale, anche, alla sicurezza di genitori e alunni in entrata e uscita dal plesso scolastico. Tra le azioni, il recupero del palazzo ex ferroviario, in via Vittorio Veneto, e la riorganizzazione della trama viaria dei due quartieri per convertire le strade in spazi pubblici e fruibili e migliorare, appunto, la qualità dell'abitare.

