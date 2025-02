Via alla ristrutturazione di Casa Putzu 

Al via il restyling di Casa Putzu, a Selargius. Un intervento di 200mila euro circa - risorse investite dal Comune - concentrato principalmente nella facciata esterna di via Roma e mirato al restauro di una delle più antiche dimore presenti in città. Lavori che seguono i cantieri portati avanti negli anni scorsi nello stabile storico, una casa ottocentesca acquistata dall’amministrazione comunale nel 1989, già ristrutturata a suo tempo e utilizzata da anni per manifestazioni e incontri culturali, primo fra tutti lo Sposalizio selargino. «Una struttura importante che si inserisce all’interno di un più ampio polo culturale e museale dentro il centro storico della città», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas riferendosi alla vicina Casa Cara dove il restyling è alla battute finali, sino al museo Semù di via Dante. «Un polo che metterà in vetrina la storia e la cultura di Selargius», aggiunge Argiolas.

