Via alla ristrutturazione della caserma dei carabinieri 

La caserma dei carabinieri di Nuxis in via Cagliari, dopo tanti anni di attesa, verrà finalmente sistemata.

Lo annuncia il sindaco Romeo Ghilleri che spiega che i fondi necessari sono a disposizione e si possono avviare i cantieri chre andranno avanti in diverse fasi: «Si tratta di un investimento importante – spiega – per il momento si interverrà esclusivamente con la sistemazione più urgente ovvero i lavori nel tetto e la messa in posa dei pluviali nuovi che possano evitare infiltrazioni d'acqua. Per eseguirli ci sono pronti trentamila euro e sono stati affidati alla ditta “Pinna Efisio” che ha sede nel nostro Comune». Intanto l'amministrazione comunale è già al lavoro per cercare di reperire ulteriori risorse che possano permettere anche la sistemazione della parte esterna della caserma.

Il sindaco approfitta dell'avvio di questo lavoro per annunciare che «nei prossimi mesi dovremmo avviare altri importanti cantieri, sempre contenuti nell'ambito del programma dei lavori pubblici. Come amministrazione stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili come promesso durante la campagna elettorale mettendo al primo posto tutte le opere che possano portare benessere per la nostra comunità nei più diversi settori». (m. g. p.)

