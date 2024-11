Via alla riqualificazione di piazza Asproni e via Manzoni 

Riqualificazione di Largo Asproni e una piazza in via Manzoni: l’amministrazione comunale di Portoscuso ha programmato due interventi di riqualificazione urbana. Per Largo Asproni è stato approvato dalla Giunta comunale il piano di fattibilità, per mettere mano alla strada e ai marciapiedi. Servono 450 mila euro: 344 mila dovrebbero arrivare dai soldi destinati alla costruzione del canile a Su Cannoni nel 2010 e gli altri 106 mila euro saranno fondi comunali. «Per vincoli Pai, cioè di assetto idrogeologico sopravvenuti dopo la rogrammazione del canile, non è possibile costruire lì la struttura - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - quindi parte di quei soldi saranno destinati alla riqualificazione di Largo Asproni».

Altro progetto di riqualificazione approvato dalla Giunta riguarda la futura piazza Manzoni, finanziata in un primo momento con 55 mila euro dalla Sev come compensazione per l’installazione di due pale eoliche nell’area industriale. «In un primo momento abbiamo pensato ad una piccola piazzetta - dice il sindaco Atzori - poi abbiamo rivisto l’idea ipotizzando una piazza più grande che comprenda tutta l’rea sterrata dove attualmente non è raro trovare auto abbandonate. Riqualificheremo quello spazio aggiungendo ai 55 mila euro che già abbiamo dall’accordo con la Sev, altri 134 mila euro per un intervento più incisivo».

