Via alla riqualificazione delle rotatorie all’ingresso del paese  

Approvato dalla Giunta comunale di San Giovanni Suergiu il progetto di riqualificazione del verde per le due rotonde di proprietà comunale presenti sulla statale 126.

Prevede una spesa di 152 mila euro, fondi comunali derivati dall’avanzo di amministrazione approvato lo scorso luglio. I fondi sono stati reinvestiti e destinati a opere per il decoro urbano delle rotatorie di Is Cordeddas al bivio per Matzaccara e di Is Pusceddus a Funtanona, al confine con il Comune di Carbonia. Come spiega la sindaca Elvira Usai, «Le due rotatorie verranno bonificate e saranno messe a dimora delle nuove piante di macchia mediterranea a Funtanona. A Is Cordeddas, sarà realizzato anche un impianto di irrigazione. Si tratta di un punto fondamentale del nostro programma elettorale - prosegue la sindaca - e stiamo investendo sull’abbellimento e sul decoro del paese». Soddisfazione anche dall’assessore al Decoro e turismo Efisio Locci: «Era uno dei nostri obbiettivi, e grazie al disavanzo siamo riusciti a trovare le somme per la riqualificazione, in particolare quella di Funtanona – spiega - necessita di un grosso lavoro di bonifica per estirpare definitivamente le erbacce e le canne. Si tratta di due importanti rotatorie e necessitano di un adeguato decoro».

