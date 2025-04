Via alla riqualificazione dei viali della Libertà e dell’Indipendenza  

Nuxis sempre più accogliente per i suoi cittadini e i turisti. Inizieranno il 5 maggio i lavori di riqualificazione funzionale, architettonica e del verde del percorso pedonale dei viali della Libertà e Indipendenza, la strada principale all'ingresso del paese.

Tra le opere del progetto, saranno creati i parcheggi, il fiume sarà riqualificato con sampietrini, simile al centro storico di via Cagliari, verrà migliorata via San Pietro e sarà sistemato il verde pubblico. Inoltre, verranno demoliti i tratti di pavimentazione ammalorata, sarà realizzata la nuova pavimentazione pedonale, si effettuerà il rifacimento dei cordoli e marciapiedi con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità, verranno ripristinati e integrati i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e verranno installati nuovi elementi di arredo urbano. «Iniziamo i lavori di riqualificazione di Viale della Libertà, la strada principale del paese - ha detto il sindaco Romeo Ghilleri - questo rappresenta un altro importante passo nella programmazione dei lavori pubblici da parte dell'amministrazione, frutto del grande lavoro e della collaborazione con i dipendenti comunali. È un ulteriore atto significativo per il miglioramento del nostro paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA