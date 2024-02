Via alla rinascita del ponte sul Rio Cannas 

È rimasto chiuso per circa 15 anni, un vero monumento allo spreco ma adesso il suo riscatto è iniziato: pochi giorni fa sono, infatti, partiti i lavori di riqualificazione del ponte che collega Villa Sulcis con corso Iglesias e la necropoli pre nuragica di Cannas di sotto. Da anni la struttura era chiusa per motivi di sicurezza legati al degrado delle traversine di legno. E non erano più compatibili neppure le lastre della copertura che rischiava di cadere a pezzi. La soluzione che tre Giunte comunali consecutive hanno adottato è stata quella di chiudere tutto. Però circa un anno fa l'ultima amministrazione ha ottenuto un finanziamento del Pnrr per 600 mila euro: è seguita la progettazione e l'appalto e sono iniziati i lavori di riqualificazione della passerella e del ponte: «Consistono soprattutto - fa notare l'assessore al Lavori pubblici Manolo Mureddu - nel ripristino della pavimentazione, delle vie di accesso, eliminazione della copertura:

l'obiettivo è sempre quello di raccordare diversi comparti urbani e realizzare un itinerario culturale tra la biblioteca, il museo archeologico e il parco di Cannas di Sotto». L’intervento su integra con la riqualificazione dell’alveo del rio Cannas, in cui è in corso la costruzione di un altro tratto del parco che prosegue sino alla confluenza del fiume con viale Trento. (a. s.)

