Via alla realizzazione di un asilo nido comunale 

A Perdaxius sono stati avviati i lavori per la nascita di un attesissimo asilo nido comunale che ospiterà 20 bambini. Lo comunica tramite la sua pagina istituzionale di Facebook il sindaco Gianlugi Loru: «La struttura - scrive – sorgerà in via Aldo Moro grazie a uno stanziamento complessivo di 720 mila euro arrivati dai fondi del Pnrr, dall'Unione Europea, programma Next generation Eu».

Loru esprime grane soddisfazione poiché «la nostra comunità si arricchisce di un'ulteriore opportunità per i più piccini e per le loro famiglie. Ci tengo a sottolineare l'alto valore sociale dell'evento che rappresenta un momento storico per il paese, per la prima volta Perdaxius avrà un asilo nido». (m. g. p.)

