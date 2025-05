Via alla raccolta di firme: «No ai cinghiali nell’isola» 

A Carloforte è partita la petizione on line per dire no ai cinghiali sull’isola. «Questo è il primo passo di un neonato movimento che non ha alcuna finalità politica – dice Mariano Froldi, uno dei promotori della raccolta di firme con Salvatore Volpe e Donatella Ritzu – anzi supportiamo il Comune per tutte le iniziative che vorrà prendere. La nostra sola finalità è risolvere il problema dei cinghiali importati illegalmente nell’isola».

Tra gli obiettivi futuri c’è anche quello di organizzare incontri pubblici con i cittadini per tenere alta l’attenzione su un fenomeno che preoccupa gli abitanti di Carloforte. Da qualche anno infatti i cinghiali sono comparsi per la prima volta sull’isola di San Pietro. Il fenomeno ha assunto via via proporzioni sempre più allarmanti, in particolare per le colture agricole e per la sicurezza stradale.

Le segnalazioni della presenza dei cinghiali si moltiplicano, l’amministrazione comunale qualche mese fa ha chiesto l’intervento delle autorità competenti e nei giorni scorsi la Provincia ha nominato il dipendente che dovrà elaborare il piano di eradicazione dei cinghiali a Carloforte.

«È necessario proporre iniziative con l’apporto di tutti - si legge nella petizione - che possano tenere desta la questione e sollevare interventi urgenti e definitivi».

