Via alla pulizia nelle fermate degli autobus 

Prosegue a ritmo spedito il progetto “Fermate pulite”, portato avanti dai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos. Nei giorni scorsi si è fatto tappa alla fermata di fronte al rio Solanas dove in poco meno di due ore sono stati raccolti sette sacchi di secco, quattro di plastica, sei di vetro, ingombranti tra cui uno pneumatico, un mastello, un pezzo di una macchina e un cartello stradale.

Tutto questo dove tutti i giorni gli utenti aspettano i mezzi pubblici. In precedenza era stata ripulita anche la fermata via via Borsellino a ridosso di via Fiume. “Fermate pulite” proseguirà anche nelle prossime settimane, facendo tappa di volta in volta a ridosso delle pensiline dei bus in periferia e nel litorale, dove è più facile trovare rifiuti abbandonati. E nei giorni scorsi i volontari hanno ripulito con l’aiuto degli studenti delle scuole la parte di Molentargius dall’ingresso di viale Colombo, a seguito di un progetto portato avanti con il Parco.

