Via alla pulizia delle spiagge da Margine Rosso a Geremeas 

Non solo il Poetto. La De Vizia ha dato il via anche alla pulizia di tutte le spiagge del litorale, da Margine Rosso fino a Geremeas.

E se in alcune è possibile utilizzare trattori e pulispiaggia, in altre invece si può procedere solo alla pulizia manuale con guanti, rastrelli e grandi bustoni. Questo perché ci sono arenili dove i mezzi non riescono a passare per via delle insenature e sono quelli Is Mortorius, Is Canaleddus, Mari Pintau e Capitana. Pulispiaggia in azione invece a Geremeas e nella spiaggia di Sant’Andrea dove l’assenza di mareggiate ha restituito una spiaggia senza alghe e più facile da pulire. Anche nelle spiagge della costa sono stati sistemati i cestini per buttare le cartacce in modo da evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti. L’afflusso di bagnanti con l’arrivo del caldo mette infatti a forte rischio la pulizia di arenile e stradine di accesso al mare. Tra i punti più critici c’è la discesa a mare di Mari Pintau dove ogni anno vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. I controlli saranno intensificati anche in quelle zone.

Già in questi primi mesi del 2023 sono il 30 per cento in più rispetto all’anno scorso nello stesso periodo le multe per abbandono di rifiuti e mancato rispetto della raccolta differenziata. Ovvero si è passati dalle 41 multe nel primo quadrimestre del 2022 alle 59 del 2023. Merito anche dei sistemi di videosorveglianza, soprattutto delle fototrappole, che hanno consentito di scovare un 15 per cento degli incivili.

