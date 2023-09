Via alla pulizia dei corsi d’acqua 

In vista dell'arrivo dell'autunno sono riprese le operazioni di pulizia dei corsi d'acqua. Così si vuole prevenire potenziali allagamenti e garantire la sicurezza dei cittadini durante i fenomeni meteorologici avversi.La ditta incaricata, avvalendosi anche dei mezzi comunali, ha avviato le attività di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua, partendo dal rio Saloccu e dal r io Riola. L'obiettivo principale di queste operazioni è garantire che essi siano liberi da ostacoli e possano gestire un eventuale aumento del flusso idrico. « Stiamo lavorando costantemente per la pulizia dei corsi d'acqua e stiamo già pianificando ulteriori interventi. La sicurezza dei nostri cittadini , delle campagne e delle aziende agrozootecniche è la nostra massima priorità, e queste azioni preventive sono essenziali per affrontare la stagione autunnale c on tranquillità», dice il vicesindaco Marcello Serru. ( g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA