Via alla pulizia dei corsi d’acqua 

La salute del mare si raggiunge anche garantendo la salute dei fiumi che trascinano quantità industriali di rifiuti, in particolare materie plastiche. Quelli sardi non fanno eccezione rispetto alle emergenze nazionali. E sono a rischio anche i corsi d'acqua del Sulcis Iglesiente tre dei quali dal 3 novembre saranno sottoposti a un intervento di bonifica che la Provincia ha programmato grazie a un fondo ministeriale.

Intervenire su tutto il ramificato bacino idrografico del territorio sarebbe impossibile, ma il fatto che alcuni fiumi sono a carattere stagionale riduce in questa prima fase, presentata ieri dall'amministrazione provinciale, la scelta dei siti in cui operare con la raccolta dei rifiuti: sono le foci o i corsi dei fiumi Rio Palmas (la cui sorgente è fra Villaperuccio e Tratalias e dopo lo sbarramento sfocia nel golfo di Palmas vicino a Porto Botte), quindi del rio Cixerri che nasce tra Iglesias e Villamassargia e dopo 40 chilometri sfocia nello stagno di Cagliari, quindi il Rio Mannu che nasce nell'iglesiente e sfocia sulla costa sud ovest. Il progetto “Tutti i fiumi portano al mare” prevede l'intervento degli esperti dell'azienda Ceas di Sant'Antioco e Iglesias che preleveranno in punti individuati rifiuti di dimensione superiore a 2,5 centimetri, o più piccoli qualora si tratti di tappi di bottiglia o mozziconi di sigarette. «Noi adesso interveniamo con questo programma di bonifica e monitoraggio nelle tre stazioni prescelte - ha sottolineato il vicepresidente Gianluigi Loru - ma resta imprescindibile la prevenzione e la sensibilizzazione: anche i nostri corsi d'acqua purtroppo trasportano di tutto e il risultato si scorge alla foce». La prima tappa di questa iniziativa scatterà dunque fra alcuni giorni a Porto Botte (Comune di San Giovanni Suergiu) , poi toccherà a Iglesias, Villamassargia e Fluminimaggiore ». I dati nazionali dicono che circa l'80 per cento dei rifiuti è costituito da materie plastiche - ha sottolineato la funzionaria provinciale Simona Spanu - quindi intervenire sui fiumi significa agire prima che il problema arrivi al mare: quindi si procederà col rimuovere ma anche col capire che cosa trasportano i nostri fiumi». Sorvegliato speciale anche il rio Flumentepido che nasce a Carbonia e sfocia a Portoscuso fra Paringianu e Portovesme.

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