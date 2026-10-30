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Provincia.
31 ottobre 2026 alle 00:16

Via alla pulizia dei corsi d’acqua 

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La salute del mare si raggiunge anche garantendo la salute dei fiumi che trascinano quantità industriali di rifiuti, in particolare materie plastiche. Quelli sardi non fanno eccezione rispetto alle emergenze nazionali. E sono a rischio anche i corsi d'acqua del Sulcis Iglesiente tre dei quali dal 3 novembre saranno sottoposti a un intervento di bonifica che la Provincia ha programmato grazie a un fondo ministeriale.

Intervenire su tutto il ramificato bacino idrografico del territorio sarebbe impossibile, ma il fatto che alcuni fiumi sono a carattere stagionale riduce in questa prima fase, presentata ieri dall'amministrazione provinciale, la scelta dei siti in cui operare con la raccolta dei rifiuti: sono le foci o i corsi dei fiumi Rio Palmas (la cui sorgente è fra Villaperuccio e Tratalias e dopo lo sbarramento sfocia nel golfo di Palmas vicino a Porto Botte), quindi del rio Cixerri che nasce tra Iglesias e Villamassargia e dopo 40 chilometri sfocia nello stagno di Cagliari, quindi il Rio Mannu che nasce nell'iglesiente e sfocia sulla costa sud ovest. Il progetto “Tutti i fiumi portano al mare” prevede l'intervento degli esperti dell'azienda Ceas di Sant'Antioco e Iglesias che preleveranno in punti individuati rifiuti di dimensione superiore a 2,5 centimetri, o più piccoli qualora si tratti di tappi di bottiglia o mozziconi di sigarette. «Noi adesso interveniamo con questo programma di bonifica e monitoraggio nelle tre stazioni prescelte - ha sottolineato il vicepresidente Gianluigi Loru - ma resta imprescindibile la prevenzione e la sensibilizzazione: anche i nostri corsi d'acqua purtroppo trasportano di tutto e il risultato si scorge alla foce». La prima tappa di questa iniziativa scatterà dunque fra alcuni giorni a Porto Botte (Comune di San Giovanni Suergiu) , poi toccherà a Iglesias, Villamassargia e Fluminimaggiore ». I dati nazionali dicono che circa l'80 per cento dei rifiuti è costituito da materie plastiche - ha sottolineato la funzionaria provinciale Simona Spanu - quindi intervenire sui fiumi significa agire prima che il problema arrivi al mare: quindi si procederà col rimuovere ma anche col capire che cosa trasportano i nostri fiumi». Sorvegliato speciale anche il rio Flumentepido che nasce a Carbonia e sfocia a Portoscuso fra Paringianu e Portovesme.

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