Via alla pulizia dei canali contro i roghi 

Poco meno di 80mila euro per pulire i canali presenti nel territorio e realizzare le fasce tagliafuoco per scongiurare il rischio incendi in città. Il Comune di Selargius ha appena affidato il mini appalto a un’impresa con sede a Maracalagonis. L’intervento - viene spiegato nel documento comunale - consiste «nello sfalcio degli alvei del Rio Nou, nel tratto a cielo aperto sino a via San Martino, proseguendo verso monte fine a 200 metri dopo l'intersezione con la Statale 554, per una lunghezza di 858 metri e una larghezza media di 10 metri».

Stessi lavori di sfalcio della vegetazione sono previsti dietro le abitazioni di via Segni e del perimetro del parco comunale San Lussorio per una lunghezza di circa 1.300 metri e larghezza media 10 metri. Due zone della città dove solitamente ogni estate vengono appiccati dei roghi, come nel caso di via Segni dove in tanti chiedono una pulizia a ridosso dell’estate per scongiurare il peggio. Gli interventi partiranno nei prossimi giorni.

