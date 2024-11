Via alla prima comunità energetica 

C’è chi l’energia la produce e ne rivende l’eccesso e chi questo eccesso lo compra teoricamente pure dal vicino di casa e a prezzo calmierato. In pratica quasi a chilometro zero. Si chiama Comunità energetica rinnovabile (Cer) e da giovedì scorso è operativa (prima in Sardegna: poi sono seguiti Nuoro e Baronie) a Carbonia e diversi centri limitrofi: Tratalias, Narcao, San Giovanni, Perdaxius, Iglesias, Portoscuso.

Uniti

L’entità no profit si chiama “Semplicemente comunità”, annovera una cinquantina di persone (fra produttori e consumatori) ed è apripista di un percorso che, ad esempio, anche il Comune di Carbonia ha pianificato nella Grande miniera di Serbariu. Da pochi giorni questa Cer ha abbandonato gli aspetti burocratici che si sono trascinati per un anno ed è entrata in quelli operativi: «Entusiasti - sottolinea il presidente di “Semplicemente Comunità” Giampiero Albai – di attuare con i fatti la transizione energetica: cerchiamo di valorizzare la partecipazione dei cittadini garantendo che i benefici siano equamente distribuiti tra i componenti della comunità». Il principio è semplice: promuovere l’autoproduzione da fonti sostenibili (fotovoltaico, solare, eolico) e rivendere a prezzi calmierati l’energia in eccesso a chi quelle fonti di produzione non le ha. Le Cer sono gruppi di cittadini, imprese o enti che si organizzano per produrre e usare le rinnovabili in modo collaborativo. «Una sorta di orto energetico comunitario – afferma Davide Cisto, di Carbonia, installatore e produttore – che aiuta le famiglie del territorio a ridurre il peso della bolletta: i benefici ambientali ed economici sono alti». Chiunque può far parte della Cer: chi consuma l’energia senza un proprio impianto, chi la produce e la mette e disposizione e, infine, chi la produce la usa e ne condivide l’eccesso con gli associati (previsti incentivi statali).

I requisiti

Chi è entrato a farne parte come produttore doveva avere un impianto installato entro 125 giorni dalla nascita della Cer. Come accaduto ad Angela Sanneris, pensionata di Carbonia: «Non sarò io a salvare il mondo, ma mi piace l’idea che l’energia alternativa si possa produrre in modo intelligente tutelando anche la bellezza dell’ambiente, e poi non mi dispiace l’idea di cominciare a salvare la mia bolletta». Tesi sposata da Giovanni Piras, anch’egli pensionato, proprietario di un impianto fotovoltaico nei pressi di Barbusi: «Il fatto che la produzione in eccesso del mio impianto vada a qualcuno che fa parte della comunità mi riempie di orgoglio».

Il collegamento non è fisico (non esistono cavi che vanno dal produttore al consumatore) ma l’energia elettrica prodotta viene registrata nei contatori telematici Enel con un codice. La felicità è anche dei consumatori che pagano la corrente ma con un rimborso dello Stato previsto per le Cer: «In base a calcoli – rivela Annalisa Marongiu, di Carbonia, entrata nella comunità come consumatrice – passerò da una bolletta media di 300 euro a bimestre a circa 70: mi piace non solo il risparmio energetico, ma questa specie di piccolo modello sociale».

