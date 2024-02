Via alla messa in sicurezza della strada provinciale 75 

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di sistemazione della strada provinciale 75 nel Comune di San Giovanni Suergiu.

Il tratto stradale interessato è quello che dalla rotonda di Is Cordeddas conduce alla frazione di Matzaccara. La prima parte dei lavori riguarda la sistemazione delle cunette laterali, poi si passerà al vero e proprio intervento di messa in sicurezza del manto stradale, ormai in pessime condizioni.

La strada è spesso stata teatro di incidenti anche molto gravi. I lavori per rendere finalmente questo percorso più sicuro erano programmati da tempo e prevedono una spesa di oltre un milione di euro da parte della provincia Sud Sardegna.

«Finalmente, con tanta soddisfazione riusciamo a vedere l’inizio dei tanto attesi lavori sulla provinciale 75 - dice Gianfranco Ghisu, assessore ai Lavori pubblici del Comune di San Giovanni Suergiu - tengo a fare una precisazione e a dare un consiglio agli automobilisti che percorrono quel tratto di strada: prima di affrettarsi nei giudizi, aspettino che i lavori vengano terminati, e sicuramente ne beneficeranno tutti per la sicurezza stradale». Stando alla programmazione prevista i cantieri dovrebbero terminare nel prossimo mese di luglio. (f. m.)

