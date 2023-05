Via alla maxi gara d’appalto per gli impianti del Comune 

Il sindaco Gabriele Littera l’ha definita «la gara d'appalto più grande e importante della storia del Comune di Serramanna». Si tratta della procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico privato del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici e di condizionamento, del servizio energia per gli impianti di sollevamento del sistema idrico e la manutenzione degli impianti elettrici, idrico-sanitari, antincendio, elevatori e fotovoltaici degli stabili di proprietà del Comune di Serramanna. Importo complessivo dell’appalto: 10 milioni e 310 mila euro.

Il sindaco è entusiasta. «Oltre 10 milioni per 20 anni di manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione, impianti di climatizzazione degli edifici pubblici come le scuole e gli uffici, contatori domestici, pompe del servizio idrico e tanto tanto altro in concessione». Le basi per l’appalto (la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 30 giugno 2023) erano state gettate a ottobre del 2022, quando il Consiglio comunale aveva votato, riconoscendone la fattibilità, la proposta di concessione in finanza di progetto presentata dalla società Engie servizi spa. Un progetto che, secondo il Municipio, avrebbe “permesso di ottenete importanti risparmi».

