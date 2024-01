Via alla manutenzione delle aree verdi 

Da un po’ di tempo alcune aree verdi non versano in ottime condizioni. Per questo motivo, l’amministrazione comunale, nello specifico il settore del Verde pubblico, ha deciso di predisporre un piano di manutenzione straordinaria che prevede, oltre alla cura degli spazi già esistenti, anche l’aggiunta di nuove aree verdi che verranno decise in corso d’opera. Intanto, però, una delibera di Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle aree di via Riu Mortu, via San Valeriano, via San Gottardo e via Fulgenzio. Nelle intenzioni dell'assessorato dell'Ambiente c'è anche la manutenzione straordinaria degli spazi verdi situati all'interno delle varie rotatorie della cittadina dell'hinterland cagliaritano.

A dicembre è stato inaugurato il grande parco dell'ex cimitero, che però dopo pochi giorni è stato preso di mira dai vandali che hanno, tra le altre cose, danneggiato le piantine messe a dimora.

