«Via alla manutenzione delle aree verdi  tra via Paganini e via S’Arrulloni» 

Saranno presto rimesse a nuovo le aree verdi della zona di Is Arenas. La promessa da parte dell’amministrazione è arrivata dopo l’interpellanza presentata e discussa in consiglio comunale da Fratelli d’Italia.

«Abbiamo ottenuto la promessa che verrà programmato un intervento di manutenzione complessiva delle aree verdi di Is Arenas che si trovano tra via Paganini e via S’Arrulloni. Era un punto nel programma elettorale di Fratelli d’Italia e intendiamo raggiungerlo anche se dall’opposizione, vista l’importanza di quegli spazi», spiega il consigliere di Fdi Michele Pisano. «Bisogna pianificare un percorso fruibile che metta in connessione viale Colombo e viale della Musica, per arrivare alla porta d’accesso del Parco Molentargius prevedendo un intervento per migliorare la manutenzione e la cura delle aree verdi che si trovano tra i complessi abitativi. Inoltre, il Comune ha partecipato al bando dell’assessorato regionale all’Ambiente, inserendo il Parco Parodi come spazio urbano da riqualificare».

