Via alla gara negoziata per il riscaldamento alla Podda 

Il sistema di riscaldamento ormai da anni è una delle criticità della storica scuola Ferdinando Podda, dove hanno studiato cittadini illustri come Attilio Deffenu o Grazia Deledda. Ora il Comune di Nuoro, ha avviato la messa in sicurezza della centrale termica dell'edificio scolastico sede della scuola primaria con la procedura negoziata, individuando cinque società scelte mediante sorteggio tra le 41 candidature ammesse per la selezione. Si tratta di un intervento dal valore a d’asta di 187 mila euro, e oltre a garantire un risparmio energetico, dovrebbe definitivamente garantire maggio comfort e evitare giornate di chiusura per rotture dell’impianto.

