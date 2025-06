Via alla festa per il patrono San Giorgio 

Hanno preso il via ieri, con il primo dei tre appuntamenti del triduo di preparazione (messa, predicata e preghiera) i festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire, patrono di Quartucciu. Gli altri due sono previsti oggi e domani.

È tutto pronto anche per la solenne processione di sabato: dalle 20, il simulacro verrà portato sul carro trainato dai buoi per le vie del paese da piazza Parrocchia. Ad accompagnarlo i cavalieri, la banda musicale Santa Cecilia e una rappresentanza della Pro Loco e dell'associazione folk Is Prendas.

A seguire, spettacolo pirotecnico in piazza Parrocchia, dove sabato ci sarà anche lo spettacolo del “Sindaco di Scraffingiu” alle 22, per poi proseguire domenica con la sfilata amatoriale dei cani a partire dalle 16.45. Gli spettacoli termineranno domenica dalle 21.30 con i Cuccureddus Dreams e dj Bob Sciantekler, sempre in piazza Parrocchia.

