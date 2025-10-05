Via alla festa patronale di San Luca 

La chiesa di San Luca celebra questa settimana il suo patrono, in attesa della festa per il 40esimo anniversario della comunità parrocchiale. Si comincia venerdì alle 21 in oratorio con lo spettacolo orchestrale “Ensemble di cantori e danzatori” a cura dell’associazione “Musica viva Cagliari” con la direzione artistica di Maria Paola Nonne. Domenica alle 10 ci sarà il suggestivo sbarco del simulacro di San Luca dal mare all’altezza del ristorante Mc Donald’s. Seguirà la messa presieduta da padre Stefano Cogoni nello spazio del chiosco B-Stone. Alle 11,30 la processione con il simulacro del santo dal Poetto fino alla chiesa di San Luca a Margine Rosso dove all’arrivo ci sarà la benedizione. Si prosegue venerdì 17 alle 17 con la messa per gli infermi e gli ammalati, seguita sabato 18 alle 19 dalla messa comunitaria celebrata da don Paolo Sanna e dalla cena comunitaria in oratorio alle 20. Per finire sabato 25 alle 19 la messa con il missionario don Carlo Rotondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA