Via alla festa, domani apre il villaggio di Babbo Natale  

Quando le luci di Natale illuminano le strade, tutto sembra possibile. A Quartucciu, da domani, la magia delle feste prende vita in un calendario di appuntamenti pronto a scaldare i cuori di grandi e piccini. “Quartucciu sotto le feste, viviAMO il Natale”, questo il nome scelto dall’assessorato alla cultura è un invito rivolto ai quartuccesi per riscoprire il piacere di stare insieme, tra musica, giochi, tradizioni e momenti di riflessione.

Il programma

Domani, nel parco Sergio Atzeni, il Natale inizia con il momento più atteso dai bambini: l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, un luogo incantato dove vivere l’emozione delle luci, dei colori e della musica natalizia, perdendosi nella magia di un’atmosfera fiabesca. Ma c’è spazio anche per i giovani e per chi vuole lasciarsi travolgere dall’energia delle feste: il 7 dicembre il concerto di Big Mama, con i più grandi successi dance di sempre, farà cantare e ballare generazioni diverse.

Nei prossimi giorni gli appuntamenti con la musica sono nelle chiese di San Pietro Pascasio e San Giorgio. E poi l’allegria è pronta a invadere le vie cittadine con la Peter Days Street Band, che trasformerà via Rosselli e via Nazionale in un palcoscenico a cielo aperto. Babbo Natale e i suoi elfi accompagneranno la banda, distribuendo caramelle e sorrisi ai passanti.Non possono poi mancare le tradizioni che raccontano l’anima del territorio. È infatti prevista una serata dedicata alla fregola tradizionale, con laboratori, musica e degustazioni proposti dalla Pro Loco, per celebrare i sapori del territorio.

Ma il Natale è anche un momento per riflettere. In programma il 15 dicembre un seminario-spettacolo con Stella Conte e Marc Aurelio dedicato alla felicità e un convegno su identità e valori per rendere omaggio alla figura di Luisa Orrù. Inoltre, un incontro con lo psicoterapeuta Luca Pisano offrirà spunti fondamentali su come gestire al meglio i social network.«Abbiamo voluto creare un Natale che parlasse a tutti – spiega l’assessora Elisabetta Contini – dai bambini agli adulti, coinvolgendo le associazioni culturali del territorio e valorizzando le tradizioni locali. Festeggiare insieme significa divertirsi, ma anche costruire legami e rafforzare il senso di comunità».

