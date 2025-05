Via alla festa di San Giovanni Evangelista 

Con il triduo di preparazione alla festa hanno preso il via ieri, le celebrazioni in onore di San Giovanni Evangelista nella chiesa di Pitz’e Serra. I momenti più importanti si vivranno sabato quando alle 18 ci sarà la messa celebrata dal vescovo di Iglesias monsignor Mario Farci e animata dal coro parrocchiale diretto da Vittorio Montis.

Seguirà la solenne processione con il simulacro del santo e la partecipazione delle associazioni e dei comitati religiosi delle parrocchie cittadine.Il corteo attraverserà le vie Pitz’e Serra, Malta, Sant’Antonio, Finlandia, Grecia, Svezia, Lussemburgo, Inghilterra, Romania, Spagna per poi tornare nella chiesa di San Giovanni in via Pitz’e Serra dove ci sarà la benedizione solenne con l’icona di San Giovanni Evangelista.Si prosegue poi domenica alle 8,30, alle 10,30 con il coro parrocchiale e in serata alle 18. Lunedì invece sempre alle 18 ci sarà la messa per i soci e i parrocchiani defunti.

Il 13 maggio si celebra invece Nostra Signora di Fatima. Alle 18 ci sarà la processione con partenza dalla chiesa di San Giovanni Evangelista proseguendo poi per la chiesa di Sant’Antonio e da qui in piazza degli Aranci a fianco al Comune. Da qui alle 19,30 partirà il pellegrinaggio verso la basilica di Sant’Elena dove alle 20 ci sarà la messa presieduta dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi.

RIPRODUZIONE RISERVATA