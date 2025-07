Via alla festa di San Giovanni Battista 

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la festa di San Giovanni Battista, la più antica della città che pare risalga addirittura a un rito pagano dei fenici. Une festa ricca di fede e di devozione, che da sabato e fino a mercoledì 30 luglio coinvolgerà i quartesi con i suoi riti e le sue suggestioni.

Il programma è stato presentato ieri a Sa dom’e Farra alla presenza dell’obriere Nicola Deiana e dell’obriera, sua moglie Andreina Pillai. Con loro le sette traccheras, le ragazze che avranno l’onore di salire sulla grande tracca a forma di vela e accompagnare San Giovanni con i loro canti, i famosi goccius che altro non sono che preghiere cantate.

Le giovani, tutte dagli 11 ai 15 anni, sono le stesse dell’anno scorso: Giada Curreli, Angelica Ruggeri, Miriam Deiana, Martina Pau, Beatrice Casti, Benedetta Pani e Sofia Longoni. L’obriere Nicola Deiana andrà a prenderle a casa loro sabato e ognuna di loro donerà un gateau all’obriera e poi si incammineranno verso Sant’Andrea.

E quest’anno per la prima volta nella storia non ci saranno i buoi a trainare la tracca a forma di vela: la dermatite bovina costringe a cambiare programmi e a utilizzare un trattore.

La devozione

Si commuove Nicola Deiana quando racconta come la devozione a San Giovanni e questa festa siano importanti per lui, «e alla festa che ho conosciuto mia moglie che era una tracchera in quell’anno ed è nella chiesa di Sant’Andrea che ci siamo sposati. Sarebbe bello che tutti i quartesi, anche le giovani generazioni, si avvicinassero a questa festa così ricca di significato» . E si commuove anche sua moglie Andreina quando presenta le sette tracchere che «per me sono come delle figlie. Spero che un giorno mi ricorderanno con affetto». Spetta a Margherita Puddu svelare segreti e significati di questa festa, che in ogni tappa custodisce qualcosa di unico, prima di passare la parola all’assessora alle Periferie Tiziana Cogoni «San Giovani è una festa che fa parte profondamente dell’identità quartese , una festa di unione e convivialità che unisce le generazioni». Il via sabato: alle 14 l’obriere in calesse partirà a prendere via via le sette tracchere da casa loro . Alle 19 ci sarà la partenza del corteo storico con Sa Tracca da via Sciesa con carri, calessi e gruppi folk fino a Sant’Andrea dove alle 21,30 nel parco parodi ci saranno lo spettacolo pirotecnico e la musica dei Musalibre. Domenica alle 10,30 la processione a Sant’Andrea seguita dalla messa e alle 19 la partenza della sfilata dal parco Parodi con il ritorno in via Sciesa . Lunedì il taglio di uno dei gateau.

RIPRODUZIONE RISERVATA