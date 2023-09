Via alla festa del Miracolo con la musica dei Nomadi  

Con il concerto dei Nomadi sessanta-live tour 2023 entra nel vivo la festa in onore di Nostra Signora del Miracolo a Bitti. Il concerto, che si terrà in piazza Asproni domani alle 22, è anche l’occasione per celebrare i 60 anni della loro carriera e il ritorno della band in paese dopo vent’anni. Il programma della sagra è ricco e variegato e vede il suo apice sabato con le celebrazioni religiose: a mezzogiorno la processione delle auto. Alle 16 la messa nella chiesa di San Giorgio cui seguirà la solenne processione che accompagnerà il simulacro della Vergine del Miracolo verso il santuario a Gorofai, seguita dai fedeli, dai cavalieri di Pattada e di Bitti e dai gruppi in abiti tradizionali di Bitti, Orosei, San Pantaleo, Florinas, Oniferi, San Nicolò d’Arcidano e mini folk di Posada. Alle 20 serata folk con i gruppi e canti a tenore. La serata sarà presentata da Francesco Spanu. Il primo ottobre la serata dedicata a “Sa die vitzichesa”: dopo la cena comunitaria si assisterà allo show del comico Giuseppe Masi, al termine del quale ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti la sottoscrizione a premi.

