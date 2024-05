Via alla fase nazionale 

Sassari. Diversi tifosi rossoblù hanno pensato che potrebbe essere un segno del destino aver affidato il sorteggio della fase nazionale dei playoff a Felice Evacuo, il miglior bomber della Serie C di tutti i tempi, che ha segnato 16 delle sue oltre 200 reti totali nella stagione 2005/06 quando era nella Torres, che anche allora disputò i playoff per la Serie B.

Accoppiamenti

Il sorteggio ha rimesso di fronte Perugia e Carrarese, vale a dire quarta e terza forza del girone B che si sfideranno in gare di andata e ritorno il 14 e 18 maggio. Nella stagione regolare è finita 1-1 in Umbria e 1-0 per la Carrarese davanti ai propri tifosi. Del girone della Torres c’è anche la Juventus Next Gen, che ha chiuso il campionato al settimo posto e ha eliminato nei due turni precedenti Arezzo e Legnago. La formazione bianconera Under 23 se la vedrà contro la Casertana, quarta nel girone C. Gli altri accoppiamenti vedono Taranto (quinta nel gruppo C) contro Vicenza (terzo nel girone A); Benevento (terza nel girone C) contro Triestina (quarta nel girone A); Atalanta Under 23 (quinta nel girone A) contro Catania, tredicesima nel girone C ma vincitrice della Coppa Italia.

