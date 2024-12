Via alla demolizione del relitto della Cantiello «Ripristinata la legalità» 

Dopo dieci anni di contenziosi e proteste, ieri sono iniziate le operazioni smantellamento, rimozione e bonifica di ciò che resta della “Gennaro Cantiello”. Il relitto era ormai da anni semiaffondato nel molo Sant’Elmo di Su Siccu ed era al centro di un contenzioso tra l’Autorità portuale e il proprietario che si è concluso nei giorni scorsi.

All’inizio della mattinata le gru e gli operai della società incaricata dall’Authority hanno iniziato a smontare i pezzi della nave sotto gli occhi dell'ex armatore, Salvatore Pergola, che come aveva fatto in altre occasioni ha protestato minacciando di gettarsi in mare. «Io e la mia famiglia abbiamo lasciato il sangue su quella barca, mi hanno boicottato. La mia nave non ha un centesimo di debito», sostiene Pergola, «abbiamo scoperto dell'inizio dei lavori da un video sui social» afferma. Massimo Deiana, presidente dell’Adsp del Mare di Sardegna, racconta un’altra storia. «È un provvedimento mirato al ripristino della legalità dopo oltre un decennio di occupazione abusiva e, soprattutto, a tutela da quella che è diventata, nel tempo, una vera e propria bomba ecologica ad orologeria».

«Mi butto in mare»

Quando Pergola, visibilmente sconvolto, si è tolto la maglietta in mezzo ad una folla di curiosi, minacciando di buttarsi in mare la tensione è salita ed è dovuta intervenire la polizia per riportare l’ordine. Utilizzata per qualche anno per trasportare i detenuti nel carcere dell’Asinara, la nave era stata acquistata da Pergola nel 2004 e trasformata in un ristorante galleggiante, chiuso nel 2011 dopo un controllo dei Nas che trovarono tracce di escrementi di roditori .«Dal 2016 mi hanno vietato di salire a bordo e hanno boicottato la concessione», continua l'ex proprietario, «per di più questa banchina non è collaudata, qui le gru non possono stare e nemmeno le auto, nulla è a norma».

La rimozione costa 215mila euro

«Spiace, nonostante i numerosi solleciti, assistere oggi ad un suo ennesimo e maldestro tentativo di interruzione delle operazioni di rimozione del relitto», continua Deiana, «abbiamo provveduto a trasmettere agli organi di polizia giudiziaria tutti gli atti relativi al procedimento e proseguiremo, senza ulteriori interruzioni, con l’intervento per il quale l’Adsp anticiperà oltre 215 mila euro per poi rivalersi sul legittimo proprietario» conclude. Ora l’ex motonave, un tempo simbolo della giustizia durante i suoi anni di servizio verso il supercarcere dell’Asinara e poi degradata a emblema dell’abbandono, si avvia verso la sua ultima destinazione.

