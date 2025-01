Via alla “Dakar”: Sainz a 62 anni cerca il 5° titolo 

Anno nuovo, Dakar nuova. La 47ª edizione, da 6 interamente in Arabia Saudita, domani inaugurerà la stagione motoristica come primo round del Campionato del Mondo Rally Raid.

L’avvincente e impegnativo programma che fino a venerdì 17 gennaio vedrà oltre 500 equipaggi (Auto, Moto, prototipo Challenger, Side by Side, Camion e, nella regolarità, le Classic) affrontare un percorso sabbioso e pietroso di 8000 km, di cui 5000 cronometrati, prevederà un prologo, 12 tappe e un solo riposo, il 10 gennaio. Ritmi serrati e neanche un metro da prendere sottogamba. Anche i 29 km crono del prologo ad anello di Bisha domani avranno un peso: le prime 10 moto e auto sceglieranno l’ordine di partenza. Come nel 2024, per la sicurezza dei centauri, circa il 50% del percorso delle moto sarà differenziato da quello degli altri mezzi, con questi ultimi che non “approfitteranno” più dei segni lasciati dalle due ruote che solitamente li precedevano. Bisha sarà partenza e arrivo anche delle prime due stage, con la 2ª che, il 5-6 gennaio, vedrà i concorrenti macinare 967 km di speciale in 48 ore e sarà già spartiacque. Idem per la Marathon Stage dell’8 gennaio, da Al Henakiyah verso AlUla senza assistenza. Poi Hail, Al Duwadimi, Riyadh, Haradh e arrivo a Shubaytah.

Volti noti

Tra i più quotati per la vittoria finale - a cui ambiscono anche Toyota e Mini oltre a Ford e Dacia - tanti piloti visti in Sardegna, in particolare dal 2021 al 2023 all’Extreme E di Teulada, mondiale dei Suv elettrici. Il 62enne Carlos Sainz cercherà il 4º titolo, conquistato con l’Audi, su un Ford Raptor T1+ come lo svedese Mattias Ekström (e Nani Roma), mentre Laia Sanz sarà sul Century. Sulle esordienti Dacia Sandrider altri 3 ex Extreme E: Nasser Al Attiyah (5 Dakar in bacheca), Cristina Gutierrez e Sébastien Loeb, mai a segno nella Dakar ma 9 volte iridato nel Wrc e plurivincitore del Rally Italia Sardegna, ben noto anche al ceco Martin Prokop (Ford Raptor). Navigatore nella Classic (con Traglio su Nissan Terrano) Rudy Briani, organizzatore della Cronoscalata di Tandalò. Visto più volte al Motorally di Olbia, invece, Tommaso Montanari, in Arabia su Fantic. Tra gli italiani, curiosità per Danilo Petrucci, nel 2022 in moto, stavolta su camion Iveco.

