Via alla cura di due alberi monumentali 

Ci sono anche due alberi monumentali - un Ficus microphylla dei Giardini Pubblici e una Prosopis torquata del Parco delle Rimembranze – tra i sette alberi cittadini sui quali il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari ha riscontrato infezioni microbiche che richiedono interventi urgenti.

«L'esigenza di avere un quadro più preciso della situazione si era manifestata dopo la caduta di un'importante branca di un Ficus macrophylla in Piazza Ingrao lo scorso 15 maggio», spiegano dal Servizio parchi, verde e gestione faunistica del Comune. Così è stato avviato un monitoraggio sanitario di 9 esemplari di Ficus macrophylla e uno di Prosopis torquata. Al termine delle analisi, sono risultati affetti da infezioni microbiche 6 esemplari di Ficus macrophylla (3 in piazza Ingrao, 2 in piazza Matteotti, uno ai Giardini Pubblici) e uno di Prosopis torquata. Per i due alberi monumentali è stata richiesta autorizzazione per gli interventi al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna.

