Via alla corsa per un posto in Comune 

Il conto alla rovescia per un’opportunità che può cambiare la vita è iniziato. Venerdì 29 agosto, alle 11, scadono i termini per la presentazione delle domande per partecipare al concorso per agenti di polizia locale, istruttori amministrativi contabili e geometri. Ancora è presto per poter stimare quanti si cimenteranno nella prova a esami, ma – nonostante il mese estivo (il bando è aperto dal primo agosto) – si prevede che almeno 15.000 persone tenteranno di vincere una selezione che aprirebbe le porte al posto fisso a tempo pieno e indeterminato a Palazzo Bacareda. Con la possibilità di migrare in altre amministrazioni pubbliche più convenienti dal punto di vista economico e lavorativo.

I concorsi

Nel dettaglio il concorso (disponibile sul portale InPa www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale www.comune.cagliari.it, nell’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso”) prevede l’assunzione di 90 istruttori amministrativi contabili per la gestione di atti amministrativi e il supporto alla contabilità; 22 istruttori tecnici geometra per attività tecnico-progettuali, rilievi e atti urbanistici; 47 agenti di Polizia locale per il corpo di Polizia municipale.

Sono previste riserve per i volontari delle Forze armate e operatori volontari del Servizio civile per i profili di istruttore amministrativo contabile e istruttore tecnico geometra.

La grande fuga

L’ultima volta che Palazzo Bacaredda ha bandito concorsi pubblici risale al 2019 ma a causa della pandemia l’immissione al lavoro è avvenuta solo nel 2022. A tre anni di distanza ecco i 159 posti che però non saranno sufficienti a bloccare l’emorragia di dipendenti comunali. In dieci anni non sono più a libro paga di Palazzo Bacaredda ben 663 dipendenti. Il motivo è semplice, gli stipendi di altre amministrazioni pubbliche (Regione e Stato) son ben più consistenti e, in caso di mobilità, chi lavorava per il Comune non si fa sfuggire l’occasione di guadagnare di più e subire meno stress. Mentre per chi rimane il carico di lavoro e il malcontento crescono modo esponenziale. I numeri sono inquietanti, nel 2015 i dipendenti comunali in attività erano 1743. Poi, tra cambi di amministrazione e pensionamenti, il crollo. Oggi i lavoratori alle dipendenze del Municipio sono 1.080, il 40 per cento in meno rispetto a dieci anni fa.

Una goccia nel mare

Massimiliano Caboni, agente della Polizia locale, è un sindacalista della Csa. «Negli ultimi tre anni sono andati in pensione 80 colleghi. C’è un’importante carenza di personale, i 47 nuovi agenti che entreranno sono solo una goccia nel mare. E non è detto che restino nel Corpo, ultimamente gli ultimi assunti erano laureati che dopo aver vinto un altro concorso sono andati in altre amministrazioni, dove si guadagna di più e l’impegno è minore. Per non parlare della pensione: le altre forze di Polizia vanno a 60 anni, noi a 67». Sulla stessa linea Paola Sarigu, anche lei dipendente comunale, sindacalista della Cisl. «I posti in graduatoria sono limitati e il contratto degli enti locali è poco appetibile: lo stipendi iniziale è di appena 1.400 euro al mese. È necessario incentivare i dipendenti con proposte di welfare e agevolazioni per le famiglie».

