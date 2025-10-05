VaiOnline
Uisp.
06 ottobre 2025

via alla coppa italia under 30 e under 43 

Seconda giornata di Coppa Italia per le due categorie Uisp. Nell’Over 43 (girone A) una doppietta di Grussu e le reti di Cau e Isola consentono all’Ales di imporsi per 4-3 sulla Polisportiva Villamarese 2023 (in gol con Lai e la doppietta di Murroni).

Con lo stesso risultato gli Amatori Guspini superano la Polisportiva Guasila 2022: Saiu, Magnano e due reti di Lilliu rendono vane la doppietta di Congiu e la rete di Anedda per gli ospiti. Polisportiva Isili a riposo.

Nel girone B Seddori a valanga 7-1 sul Sant’Andrea Frius, con Floris (tripletta) sugli scudi. Successo rotondo anche per i detentori del titolo Real Putzu sulla Monreale Calcio: un Usala in grande spolvero (quaterna) apre la strada al 7-0 completato dalle reti di Defraia, Corona e Ollosu. Ha riposato la WS Senorbì.

Anche nell’Over 30 è andato in scena il secondo turno. Nel girone A la Futura 2000 Villasor riscatta la sconfitta con l’Is Cortes e supera 2-0 il Real Cocciula. Successi sorprendenti della Vision Ottica 4 Eyes Genneruxi sulla Nino Disario Villacidro per 2-0 (girone B) e dell’Aek Kasteddu sulla Crescenzi Sport per 4-0 nel girone C.

