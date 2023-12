Via alla bonifica nell’ex campo nomadi chiuso nel 2010 

Evacuato e smantellato nel 2010, nell’ex campo rom il Comune interviene per le grandi pulizie. «Si parte l’8 gennaio – assicura Andrea Montis, assessore all’Ambiente, - con l’intervento di completamento delle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza e bonifica dell’area degradata trasformata in discarica a cielo aperto, originariamente adibita a campo nomadi». La spesa complessiva per risanare la zona, in località Arenosu, di proprietà dell’Agenzia regionale Laore, è di circa 760mila euro.

Gli esiti della procedura dell’analisi di rischio, nel 2006, avevano attestato una concentrazione dei contaminanti presenti nel sito superiore ai valori della soglia di rischio, pertanto si era reso necessario procedere con la predisposizione del progetto degli interventi di bonifica affidati al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Verde Vita Srl – E’ Ambiente Srl. Il Comune dovrà provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti accumulati, all’integrazione del Piano d’indagine, all’esecuzione delle indagini su impronte e cumuli, compreso l’aggiornamento del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio, al progetto di bonifica e al monitoraggio.