Via alla bonifica ambientale del Rio Foxi 

Al via l’operazione bonifica ambientale nel rio Foxi, organizzata dalla Città metropolitana di Cagliari in collaborazione con il Comune. L'intervento voluto dal delegato all’Ambiente, Martino Sarritzu, si concentra in particolare sulla pulizia della foce e dell’alveo del corso d’acqua, oggi fortemente degradati, partendo dalla rimozione dei rifiuti e dall’eliminazione della vegetazione infestante.

L'obiettivo è ripristinare le condizioni igienico-sanitarie, tutelare la salute pubblica e valorizzare un’area di grande rilevanza ecologica. Le azioni programmate includono la rimozione di rifiuti abbandonati, la disostruzione dell’alveo, l’eliminazione della vegetazione infestante e una serie di interventi di disinfestazione per contrastare la proliferazione di insetti e roditori.

«Non si tratta solo di pulizia», spiega Sarritzu, «ma di un’azione integrata di prevenzione e tutela ambientale. Vogliamo riportare il rio Foxi a condizioni di salubrità e decoro, restituendolo alla comunità come risorsa naturale». L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione e valorizzazione dei corsi d’acqua del territorio metropolitano, con particolare attenzione alle aree critiche soggette ad abbandono e incuria. «La sinergia tra enti locali rappresenta un modello virtuoso di governance ambientale, con ricadute positive su igiene, vivibilità e prevenzione sanitaria», dice ancora Sarritzu.

Dopo il rio Foxi, annuncia il consigliere delegato, si interverrà anche nel rio Is Cungiaus: «La Città metropolitana si occuperà del tratto di sua competenza, nell’altro interverrà il Comune».

