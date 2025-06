Via alla bitumazione di via Nazionale, scattano i divieti  

Sono partiti i lavori di bitumazione di via Nazionale, nel tratto compreso tra la Statale 196, provenendo da Villasor, e la rotatoria di Santa Greca dalla quale si può accedere al centro abitato o alla Statale 130 in direzione Cagliari.

L’opera, aggiudicata dalla società Aurelio Porcu & figli per 450mila euro, è inserita all’interno del “Bando Ras 2023 per manutenzione e miglioramento viabilità” e prevede interventi di fresatura, scavo e pavimentazione in conglomerato bituminoso nonché la sostituzione della segnaletica stradale: «L’amministrazione prosegue nel suo impegno per migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete viaria - ha commentato l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - attraverso un’attenta programmazione e una gestione responsabile degli interventi».

Con l’occasione è stato istituito il divieto di sosta ambo i lati e il senso unico alternato, l’interdizione al traffico e la deviazione dei veicoli su percorsi alternativi dal 5 giugno al 20 luglio, dalle 7 alle 18. Anche i mezzi pubblici Arst e Ctm seguiranno percorsi alternativi dal 6 al 13 giugno.Intanto la Giunta comunale ha approvato un progetto che prevede la bitumazione delle vie Verga, Manzoni, Parini, un tratto di via Petrarca e via Toscana.

