Via all'Antemurale, opera da 30 milioni di euro 

Dopo dieci anni di intoppi burocratici, con un iter avviato nel 2012, ha preso il via ufficialmente la realizzazione dell’Antemurale di Ponente, l’infrastruttura portuale che cambierà il volto allo scalo marittimo di Porto Torres. Ieri i responsabili della Sales Spa, società aggiudicataria dell’appalto da 29 milioni e 241 mila euro, hanno firmato il verbale di consegna dei lavori per l’avvio della tanto attesa opera, che prevede un prolungamento della diga del molo di Ponente di 680 metri a protezione dal moto ondoso dello scalo commerciale. Un sistema per facilitare le manovre delle navi in entrata e in uscita. Nei prossimi giorni la Sales avvierà il cantiere e la produzione dei cassoni con la posa dei dissuasori antistrascico a protezione del posidonieto impiantato dall’AdSP, e procederà allo spostamento del fortino militare e della statua della Madonnina. «Avviamo la tanto sofferta fase realizzativa dei lavori - dice Massimo Deiana, presidente della Port Authority –ma è altrettanto difficile soprassedere sulla dilatazione delle tempistiche per l’adeguamento alle prescrizioni che diventano inconciliabili con l’attività di infrastrutturazione di un’opera come questa, i cui costi, in cinque anni dalla firma del contratto, sono lievitati e richiedono una revisione».

RIPRODUZIONE RISERVATA