Via al Trump II: bagno di folla e cento decreti 

Washington. Un bagno di folla per Donald Trump. Ieri, a ventiquattr’ore dal giuramento solenne che sancirà il suo ritorno alla Casa Bianca, migliaia di sostenitori lo hanno atteso per ore alla Capital Arena di Washington per il suo ultimo comizio da presidente-eletto. Il grande gelo che sta avvolgendo la capitale non ha scoraggiato il popolo di Trump. Le strade ieri erano invase dal rosso Maga: c’era chi indossava abiti con la bandiera americana, chi si limitava a cappellini e sciarpe. Cittadini da tutta l’America per salutare il suo eroe, l’uomo di quel cambiamento che cercano da anni. Anche se delusi dal non poter seguire di persona il giuramento, spostato all’interno per il crollo delle temperature, erano raggianti. «Sono rammaricato ma entusiasta di aver vinto e di vedere che porterà avanti le nostre politiche», ha detto uno dei suoi sostenitori arrivato dal North Dakota.

Posti tagliati

Molti di coloro che erano riusciti a mettere le mani sui biglietti per partecipare alla cerimonia di insediamento ieri puntavano a seguirla sui maxi schermi alla Capital Arena, consapevoli però che non sarà facile riuscire a entrare. Lo stadio dove giocano le squadre di basket e di hockey di Washington ha infatti una capienza di circa 20 mila persone, meno quindi dei 220mila biglietti già distribuiti. Trump e la consorte Melania sono arrivati a Washington sabato sera e si sono regalati una serata al club di golf del presidente eletto a Sterling fra fuochi d’artificio e danze, prima di iniziare il tour de force di eventi che li riporterà alla Casa Bianca. Prima del comizio alla Capital Arena, il presidente ha deposto una corona di fiori presso la tomba del Milite Ignoto al cimitero nazionale di Arlington e ha incontrato per una colazione alla Blair House i senatori repubblicani. Con lui c’era il vicepresidente-eletto JD Vance, che gli è stato a fianco per l’intera giornata. Ore intense anche per la squadra di Trump: coloro che sono stati nominati per ricoprire cariche all’interno del governo si sono riuniti per la prima volta tutti insieme per una cena di gala alla National Gallery of Art di Washington. Kash Patel, nominato da Trump alla guida dell’Fbi, ha pubblicato la storica fotografia che ritrae la nuova squadra di governo, quella che - se confermata dal Senato - dovrà portare avanti l’agenda di Trump.

Emergenza migranti

Anche se impegnato in una girandola di eventi, il presidente eletto ha già affrontato uno dei suoi primi problemi che lo attende all’ingresso alla Casa Bianca: il caso di TikTok. Trump ha infatti annunciato un decreto che farà slittare l’entrata in vigore del divieto dell’app, delineando allo stesso tempo una possibile soluzione. «La mia idea iniziale è quella di una joint venture fra gli attuali proprietari e i nuovi in cui gli Stati Uniti abbiano il 50%», ha spiegato sul suo social Truth.

Ma quello per salvare l’app è solo uno dei cento decreti esecutivi che si appresta a firmare non appena rientrato nello Studio Ovale. Fra questi uno su quell’emergenza migranti che ha promesso di affrontare: secondo il Wall Street Journal, dichiarerà subito l’emergenza ai confini col Messico. Inoltre ha garantito di risolvere il problema con deportazioni di massa che inizieranno poco dopo il suo giuramento alla rotonda di Campidoglio. È da lì che si rivolgerà a tutti gli americani: lo farà - secondo i suoi collaboratori - con un discorso dai toni più ottimisti rispetto a quelli di otto anni fa. Si definirà il presidente di tutti e descriverà la sua presidenza come un nuovi inizio per, come ha più volte detto, una nuova età dell’oro degli Stati Uniti.

