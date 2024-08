Via al trittico dei campioni 

L’ultimo quarto della stagione è pieno di promesse per il tennis italiano che da domani, con l’inizio degli Us Open si tuffa in un trittico di appuntamenti intriganti. Al quarto slam della stagione ha fatto da ultima anteprima l’Atp 250 di Winston-Salem, in cui ieri notte Lorenzo Sonego ha trionfato battendo in finale (6-0, 6-3) lo statunitense Alex Michelsen: domani salirà dal n. 58 al 48 del ranking.

Flushing Meadows

Per la prima volta nella storia, l’Italia approda agli us Open con la prima testa di serie maschile, dettaglia che forse in questi giorni si è un po’ smarrito nel nebbione della vicenda che ha coinvolto Jannik Sinner. Il quale, convinto della propria estraneità ai fatti e scagionato dall’antidoping tennistico, spera che nessuno (Wada o Nado) faccia ricordo e che l’affare sia archiviato tra i brutti ricordi. Intanto proverà a dare l’assalto al titolo newyorkese, per il quale non mancano gli ostacoli. Dalla sua parte del tabellone ci sono Medvedev (possibile quarto) e Alcaraz (eventuale semifinale). L’Italia però ha anche altri nove rappresentanti nel tabellone maschile e cinque in quello femminile, con la medaglia d’oro del doppio (con Sara Errani), Jasmine Paolini, testa di serie numero 5.

Davis e B.J. King

La venerdì a Bologna sarà presentato il girone di Coppa Davis di Bologna (gli altri tre sono a Valencia, Zhuahi e Manchester) che dal 10 al 15 settembre vedrà l’Italia (detentrice della celebre “insalatiera”) affrontare Brasile, Belgio e Paesi Bassi. Obiettivo, guadagnare le finali in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. Filippo Volandri, che ormai deve scegliere tra un ampio lotto di candidati (Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini ma anche Bellucci sarebbero stati all’altezza) punterà su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Una settimana prima delle Finals di Davis, Malaga ospiterà quelle di Billie Jean King Cup. Le azzurre di Tatiana Garbin, finaliste nel 2023, affronteranno sabato 16 nei 1uarti la vincente di Giappone-Romania.

Torino e Riyad

Prima dei “mondiali” a squadre maschili e in contemporanea con l’ex Fed Cup, l’attenzione sarà rivolta alle Finals. Quelle dell’Atp si svolgeranno in Italia (a Torino) dal 10 al 17 novembre. L’Italia spera di poter essere rapprese4ntata anche in campo da Jannik Sinner (singolare) e magari da Bolelli-Vavassori in doppio. Stesso discorso per le Wta Finals che da quest’anno si volgono a Riyad (Arabia) dal 2 al 9 novembre. Jasmine Paolini potrebbe partecipare in singolare (è 4ª) ma anche in doppio, assieme a Sara Errani (5ª).

