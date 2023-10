Via al torneo  dei vicinati 

Una sfida tra quartieri lanuseini per un fine settimana di sport e divertimento. Il Palalixius sarà teatro della prima edizione del “Torneo dei vicinati” i 6 e 7 ottobre. Negli impianti sportivi si terrà un torneo di calcio a 5. L’iniziativa è stata promossa da due lanuseini doc, Giovanni Mulas (Olio Graphics) e Mirko Mereu, (Barbieria S'Ena). «L'idea nasce da una chiacchierata davanti a una pizza, volevamo creare qualcosa di diverso - spiegano Mulas e Mereu - un weekend alternativo dove le persone si potessero divertire rincorrendo un pallone». L’abitato è stato suddiviso nei rioni: Niususu, Niugiossu, Mesu Idda, Barigau, Corosa, Coroddis, Su Tauli, Gennauara, S'Arcu e Susu, For'e Idda, Girilonga, Su Fossu ‘e Bobboi, Piriorgiu, Marcusei, Gual'e Ferru, Gennaulecci. Sei le squadre in campo: Gennauara, Gennaulecci, Su Tauli, Corosa e ben due team per Niususu. (fr. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA