Via al “Tg Inchiesta” 

Al via oggi il nuovo format degli approfondimenti del tg di Videolina. Si tratta di un appuntamento quotidiano, dal lunedì al sabato alle 15 e la domenica alle 14.30: spazio a una striscia della durata di 3 minuti per un’informazione quanto mai puntale e dettagliata. Si inizia questo pomeriggio con il “Tg Inchiesta”. La prima puntata è affidata a Mauro Pili, caporedattore de L’Unione Sarda, che affronterà il tema scottante della continuità territoriale. Cosa sta accadendo nei cieli dell’Isola, quali interessi e di chi sono le responsabilità in un perenne disastro nei trasporti aerei che rendono di fatto la nostra terra sempre più isolata e lontana. L’appuntamento, allora, è per le 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA