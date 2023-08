Via al sondaggio sul nuovo parco fluviale 

Un nuovo parco nascerà a Sestu, sul Rio Matzeu, nell’area incolta che corre parallela a via Piave. Il progetto c’è già: si chiama Parco Fluviale “Paesaggi Sonori”, e partirà nei prossimi mesi, grazie ai soldi del Pnrr e parte del Piano urbano integrato della Città Metropolitana. Ma è ancora possibile portare avanti proposte e idee.

L’idea dell’amministrazione è quella di creare un’area verde attrezzata con punto ristoro, servizi igienici, attrezzature sportive, area giochi per i più piccoli, e una pista ciclabile. Tutti possono partecipare: cittadini, componenti della Giunta e del Consiglio comunale, tecnici e liberi professionisti, esercenti di attività commerciali, associazioni ambientaliste, scuole, comitati di quartiere o di cittadini. Le proposte saranno raccolte dal nove agosto al nove settembre. Per partecipare occorre andare sul sito della Città Metropolitana e cercare il sondaggio sul Parco Paesaggi Sonori utilizzando lo Spid. Terminata questa fase, sarà pubblicato un resoconto dei risultati. Il contributo sarà inviato in forma completamente anonima, tramite nome utente, anche di fantasia, o magari a nome di un'associazione. I dati personali non saranno resi visibili o utilizzati in alcun modo. Sul sito si può anche visionare il progetto e consultare le altre proposte, se servono spunti per le idee. Via libera alla fantasia dunque, perché ogni idea può essere importante. «Il nostro intento è sempre quello di coinvolgere cittadini e portatori d’interesse nelle scelte del Comune», dichiara la sindaca Paola Secci.

