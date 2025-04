«Via al servizio, tantissime richieste per il Taxi Solidale» 

È partito martedì il primo viaggio del Taxi Sociale a Carloforte. Il pulmino messo a disposizione gratuitamente dal Comune, ha trasportato i cittadini che ne hanno fatto richiesta verso i presidi ospedalieri e gli ambulatori per visite, cure, riabilitazioni.

I primi viaggi sono stati verso Carbonia ma ci sono già richieste anche per i presidi di Cagliari. «I cittadini hanno risposto favorevolmente a questo servizio – dice la vicesindaca Betty Di Bernardo – nel nostro Comune il numero di anziani è alto, se aggiungiamo la nostra condizione di insularità è ovvio che tante persone abbiano fatto richiesta per questo servizio».

Il calendario attuale prevede due trasporti settimanali verso Carbonia, due verso Cagliari e uno verso Iglesias, che può essere effettuato anche il pomeriggio per accedere ai servizi di Geriatria e Diabetologia. «Ma il calendario è flessibile – sottolinea la vicesindaca – viene organizzato in base alle esigenze dei cittadini. È già programmato un viaggio verso Carbonia per venerdì e un altro per il 5 maggio». Il Taxi Sociale è rivolto agli anziani over 65, ai portatori di disabilità, alle famiglie con minori con obbligo vaccinale e ai nuclei familiari che versano in condizione di indigenza economica individuati dai servizi sociali. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA