Via al servizio di salvamento a mare in tutto il litorale 

Spiagge più sicure a Buggerru, con il servizio di salvamento a mare dei bagnanti. I bagnini sono entrati in servizio ieri e rimarranno nelle torrette di avvistamento sino all’8 settembre. «Si tratta di un servizio che abbiamo voluto garantire anche quest’anno – spiega la prima cittadina Laura Cappelli – se pur per un numero di giornate inferiori rispetto agli anni scorsi. Purtroppo la Regione ha modificato i criteri di attribuzione dei finanziamenti ai comuni e per questo ci son stati destinati solamente 13 mila euro. Per rendere possibile il servizio il comune ha cofinanziato un importo aggiuntivo pari a 6 mila euro». Non tutto il litorale sarà vigilato dai bagnini. I tratti della costa interessati sono quelli più critici sulla sicurezza dei bagnanti in caso di mareggiate, ovvero, l'arenile antistante all’abitato del centro costiero, accanto al porto turistico e la rinomata spiaggia di San Nicolò, ubicata a circa tre chilometri dal paese. «Il servizio è stato dato in gestione a una cooperativa privata – conclude Laura Cappelli – che è stata selezionata attraverso un bando di gara pubblico e rimarrà attivo per 42 giorni, almeno salvo ulteriori finanziamenti della Regione».

